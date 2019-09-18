Россиянам предложили бензин в рассрочку

Сеть «Газпромнефть» в сентябре начнет продавать бензин в рассрочку для водителей такси. Об этом принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» заявил председатель правления «БКС банка» Дмитрий Пешнев-Подольский.

По его словам, проект сети АЗС «Газпромнефть», реализуемый совместно с «БКС банком» будет действовать для водителей Gett.

«Это пилотный проект, который будет работать только для водителей такси, но до конца года участники планируют запустить его для всех пользователей сети АЗС «Газпромнефть», — пояснил Пешнев-Подольский.

По словам представителя банка, планируется, что в приложении Gett появится возможность получить карту беспроцентной рассрочки до 15 тысяч рублей. Главное условие — уложиться в месячный льготный период, иначе рассрочка сгорит и продукт станет кредитным со ставкой 59%.

При этом представители банка и «Газпромнефть» заверили, что стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на заправках, и все затраты на пользование картой сеть АЗС берет на себя.