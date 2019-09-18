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Россиянам предложили бензин в рассрочку 

Рамблер 1 час назад
Сеть «Газпромнефть» в сентябре начнет продавать бензин в рассрочку для водителей такси. Об этом принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» заявил председатель правления «БКС банка» Дмитрий Пешнев-Подольский.
По его словам, проект сети АЗС «Газпромнефть», реализуемый совместно с «БКС банком» будет действовать для водителей Gett.
«Это пилотный проект, который будет работать только для водителей такси, но до конца года участники планируют запустить его для всех пользователей сети АЗС «Газпромнефть», — пояснил Пешнев-Подольский.
По словам представителя банка, планируется, что в приложении Gett появится возможность получить карту беспроцентной рассрочки до 15 тысяч рублей. Главное условие — уложиться в месячный льготный период, иначе рассрочка сгорит и продукт станет кредитным со ставкой 59%.
При этом представители банка и «Газпромнефть» заверили, что стоимость топлива при рассрочке не будет отличаться от стоимости топлива на заправках, и все затраты на пользование картой сеть АЗС берет на себя.
Опрошенные газетой «Известия» эксперты посоветовали не бояться очередного подорожания бензина, отметив, что между нефтяниками и правительством существуют договоренность: рост цен на бензин не должен превышать текущий уровень инфляции. По их данным, которые привело издание, дополнительные меры правительства по стабилизации ситуации могут потребоваться, если мировые цены на нефть превысят $80 за баррель.
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Автоновости , Видео , Демьян Кудрявцев , Газпромнефть , Ведомости , газета "Известия"
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