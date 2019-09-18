Ценам на такси в России приготовили резкий взлет

Сотрудничающие с сервисами-агрегаторами таксисты призвали обязать компании подписывать с ними трудовой договор при выполнении определенных условий. В Госдуме заинтересовались этой инициативой. Эксперты указывают, что в случае ее реализации стоимость такси серьезно возрастет, пишут «Известия».

Авторы соответствующего обращения выступили за поправку в Трудовом кодексе, по которой водитель сможет добиться, чтобы его признали «фактическим работником». Для этого ему надо проработать не менее месяца и в течение этого времени выполнять задания или ожидать их поступления не менее 84 часов.

Обязательным условием названа работа на один агрегатор, а в списке возможных — форменная одежда и использование символики потенциального работодателя. Кандидат также не должен быть индивидуальными предпринимателем или иметь договор с компанией, которая сотрудничает с агрегатором такси.

Минтранс и Адресатами письма стали председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и главе комитета по труду Ярослав Нилов . Последний заявил, что поддерживает предложение, и предложил привлечь к обсуждению Минтруд МВД . По его словам, статус таксиста как наемного работника позволит контролировать режим труда и отдыха, что увеличит безопасность перевозок. Председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин , в свою очередь, указал, что договор защитит права сотрудников, например, даст им право на оплачиваемый больничный, ограничит наем иностранных граждан и не позволит агрегатору менять условия соглашения в одностороннем порядке без уведомления.

Эксперты указывают, что принятие закона приведет росту тарифов на 20-30 процентов, хотя позднее рынок отрегулирует ситуацию и итоговый рост не превысит десяти процентов. Отмечается, что стоимость такси упала благодаря нынешней модели работы агрегаторов, а если изменить ее, то проиграет как сама сфера такси, так и клиенты. Представители сервисов также раскритиковали закон. Они отметили, что сейчас водитель может выбирать свой график и темп работы самостоятельно, а после введения жестких ограничений система станет неудобной для участников и клиентов.

Аналогичную борьбу с агрегаторами ведут таксисты ряда западных стран. Два года назад Европейский суд в Люксембурге признал агрегатор Uber транспортной компанией, а не технологической. А в текущем месяце Сенат и Палата представителей Калифорнии одобрили новые правила, после которых компании придется считать сотрудничающих с ней водителей наемными работниками, а не независимыми подрядчиками. Работникам, согласно законам штата, компания обязана предоставлять страховку и оплачивать сверхурочную работу.

В августе комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил законопроект о регулировании деятельности такси, согласно которому, в частности, водителям, не имеющим российских гражданства и паспорта будет запрещено перевозить пассажиров. Так с рынка предложено убрать лиц с судимостью за особо тяжкие преступления и тех, кто недавно лишился прав.