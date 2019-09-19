Привычки вождения, которые разрушают автомобиль

Не важно опытный вы водитель или новичок, управление автомобилем дело не только увлекательное, но и утомительное. Конечно многое зависит от условий на дорогах. Однако есть еще более важный фактор, который всегда нужно учитывать во время езды — здоровье вашего автомобиля. Чем дольше вы владеете автомобилем, тем больше у вас появляется водительских привычек. К сожалению, не всегда полезных. К тому же, чем опытнее вы становитесь, тем сложнее эти привычки искоренить. А ведь они напрямую влияют на состояние вашего авто. Сегодня мы представим вам хит-парад вариантов неразумного поведения за рулем. Надеемся, что это видео поможет вам избежать опасных ситуаций и лишних расходов.