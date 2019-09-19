Финансисты дали BMW неожиданный совет

Специалисты исследовательской компании Sanford C. Bernstein проанализировали финансовое состояние концерна BMW и пришли к выводу, что у него все слишком хорошо. Как они это назвали, он «излишне капитализирован и переполнен деньгами».
Дела у баварцев в действительно идут неплохо. Ассортимент марки расширяется, однако аналитики предрекают, что скоро это закончится. В качестве выхода они рекомендуют приобрести… компанию Land Rover, у которой, напротив, серьезные финансовые проблемы. По слухам, индийская Tata готова избавиться от убыточного британского актива.
Эксперты полагают, что покупка английского автопроизводителя увеличит производство машин в рамках концерна BMW на 25%, а доходы — на 20%. Ирония в том, что с 1994 по 2000 годы Land Rover уже принадлежал BMW, и баварцы тоже расстались с неприбыльным подразделением не без радости. С тех пор бренд побывал в собственности «Форда», от которого перешел к «Тате».