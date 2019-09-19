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Финансисты дали концерну BMW неожиданный совет 

CarClub 4 часа назад
Финансисты дали BMW неожиданный совет
Фото: CarClub
Специалисты исследовательской компании Sanford C. Bernstein проанализировали финансовое состояние концерна BMW и пришли к выводу, что у него все слишком хорошо. Как они это назвали, он «излишне капитализирован и переполнен деньгами».
Дела у баварцев в действительно идут неплохо. Ассортимент марки расширяется, однако аналитики предрекают, что скоро это закончится. В качестве выхода они рекомендуют приобрести… компанию Land Rover, у которой, напротив, серьезные финансовые проблемы. По слухам, индийская Tata готова избавиться от убыточного британского актива.
Эксперты полагают, что покупка английского автопроизводителя увеличит производство машин в рамках концерна BMW на 25%, а доходы — на 20%. Ирония в том, что с 1994 по 2000 годы Land Rover уже принадлежал BMW, и баварцы тоже расстались с неприбыльным подразделением не без радости. С тех пор бренд побывал в собственности «Форда», от которого перешел к «Тате».
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Комментарии
Автоновости , Tata , BMW , Rover , Land Rover , Ford
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