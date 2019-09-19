Один из кроссоверов Hyundai покинул российский рынок

Один из кроссоверов Hyundai все же покинул российский рынок

Как оказалось, модель Grand Santa Fe, которая производилась на калининградской промплощадке "Автотора", покинула российский авторынок. Производство было прекращено и автодилеры распродали все свои складские запасы.

Такой процесс, в общем-то, необратим. Старые модели морально устаревают и им на замену приходят свежие версии.

Данная модель оснащалась 2,2-литровым дизельным агрегатом на 200 л.с. Также в моторной линейке присутствовал трехлитровый бензиновый агрегат на 249 л.с.

Россиянам предлагалось три модификации обсуждаемой модели (Family, Style и Hi-tech) по цене от 2 439 000 рублей.

На смену вышеназванной модели должен прийти Santa Fe в четвертом поколении. Большой семиместный кроссовер, наверняка, придется по вкусу российским почитателям корейского автобренда.