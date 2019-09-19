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Один из кроссоверов Hyundai все же покинул российский рынок 

Car.ru 2 часа назад
Один из кроссоверов Hyundai покинул российский рынок
Фото: Car.ru
Как оказалось, модель Grand Santa Fe, которая производилась на калининградской промплощадке "Автотора", покинула российский авторынок. Производство было прекращено и автодилеры распродали все свои складские запасы.
Такой процесс, в общем-то, необратим. Старые модели морально устаревают и им на замену приходят свежие версии.
Данная модель оснащалась 2,2-литровым дизельным агрегатом на 200 л.с. Также в моторной линейке присутствовал трехлитровый бензиновый агрегат на 249 л.с.
Россиянам предлагалось три модификации обсуждаемой модели (Family, Style и Hi-tech) по цене от 2 439 000 рублей.
На смену вышеназванной модели должен прийти Santa Fe в четвертом поколении. Большой семиместный кроссовер, наверняка, придется по вкусу российским почитателям корейского автобренда.
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Автоновости , Hyundai
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