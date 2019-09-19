Aurus по-японски: для императора построили роскошный кабриолет 

На 22 октября 2019 года назначена официальная коронация нового императора Японии Нарухито. Специально к этому мероприятию для него создали кабриолет на базе Toyota Century.
Открытая версия Toyota Century существует в единственном экземпляре, который был построен на специальному заказу императорского дома. В движение кабриолет приводит гибридная силовая установка, в состав которой входит атмосферный пятилитровый двигатель V8 мощностью 431 лошадиная сила. Та же установка предлагается и для «гражданского» седана, который выпускается небольшими партиями по 50 автомобилей в год.
Габариты кабриолета не изменились и он сохранил все четыре двери. В длину он достигает 5340 миллиметров, что сопоставимо с параметрами седана.
Motor
Судя по опубликованным изображениям, крыша у кабриолета полностью отсутствует — не предусмотрен даже мягкий верх, а диван второго ряда установлен выше, чем у стандартного Century. Кроме того, на автомобиле на снимках отсутствуют подголовники передних кресел.
Российский аналог открытой версии Toyota Century — кабриолет на базе Aurus Senat S600. Автомобиль также был построен специально для участия президента Владимира Путина в торжественных мероприятиях, в том числе и парадах. Кабриолет Путина мощнее, чем императорский Century: он оснащается 598-сильной установкой.