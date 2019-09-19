Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Aurus по-японски: для императора построили роскошный кабриолет 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Aurus по-японски: для императора построили роскошный кабриолет
Фото: Motor.ru
На 22 октября 2019 года назначена официальная коронация нового императора Японии Нарухито. Специально к этому мероприятию для него создали кабриолет на базе Toyota Century.
Открытая версия Toyota Century существует в единственном экземпляре, который был построен на специальному заказу императорского дома. В движение кабриолет приводит гибридная силовая установка, в состав которой входит атмосферный пятилитровый двигатель V8 мощностью 431 лошадиная сила. Та же установка предлагается и для «гражданского» седана, который выпускается небольшими партиями по 50 автомобилей в год.
Габариты кабриолета не изменились и он сохранил все четыре двери. В длину он достигает 5340 миллиметров, что сопоставимо с параметрами седана.
Motor
Судя по опубликованным изображениям, крыша у кабриолета полностью отсутствует — не предусмотрен даже мягкий верх, а диван второго ряда установлен выше, чем у стандартного Century. Кроме того, на автомобиле на снимках отсутствуют подголовники передних кресел.
Российский аналог открытой версии Toyota Century — кабриолет на базе Aurus Senat S600. Автомобиль также был построен специально для участия президента Владимира Путина в торжественных мероприятиях, в том числе и парадах. Кабриолет Путина мощнее, чем императорский Century: он оснащается 598-сильной установкой.
Аварии-призраки бьют по кошелькам автовладельцев
Motor.ru: последние новости
Некоторым россиянам разрешат не платить штрафы ГИБДД Некоторым россиянам разрешат не платить штрафы ГИБДД Спортивной Lada Granta больше не будет Спортивной Lada Granta больше не будет Умная система начнет следить за поведением российских водителей Умная система начнет следить за поведением российских водителей
Комментарии
Автоновости , Toyota Century , Toyota , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ценам на такси в России приготовили резкий взлет
Ценам на такси в России приготовили резкий взлет2
Россияне отказываются от машин
Россияне отказываются от машин86
В Москве четыре автомобиля столкнулись с автобусом
В Москве четыре автомобиля столкнулись с автобусом1
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
Финансисты дали BMW неожиданный совет
Финансисты дали BMW неожиданный совет
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение