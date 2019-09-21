Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Что это за цифры?!»: Куценко припарковался на 17 тысяч рублей 

Рамблер + ещё 3 23 минуты назад
С актера Гоши Куценко потребовали 17 тысяч рублей за парковку в центре Москвы. Об этом случае артист написал в инстаграме, выложив фото с монитором парковочного терминала.
Из фото следует, что автомобиль Куценко был 23 часа припаркован на подземной стоянке ЦУМа, за что с него причитается 17400 рублей.
«Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств — среднестатистическая зарплата по России! Бинго!», — написал актер в инстаграме.
Его подписчики также выразили удивление московскими ценами.
«Это розыгрыш или в Москве совсем с катушек слетели?»
«В Монако даже не такие цены». «Дешевле было бы припарковать машину на Красной площади, вместе со штрафом было бы дешевле», — пишут в комментариях.
Между тем, программа аппарата не давала сбой и указала итоговую сумму верно: стоимость подземного паркинга в ЦУМе составляет 600 рублей за час в будни и 900 рублей в выходные.
Зато сам актер ошибся по поводу средней зарплаты в России. По данным Росстата, весной этого года она составила 47 657 рублей.
Комментарии35
Автоновости , Видео , Другое , Гоша Куценко , ЦУМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся6
Как сохранить права за двойную сплошную
Как сохранить права за двойную сплошную
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в штате Юта
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в штате Юта
Легковушка столкнулась с пожарной машиной
Легковушка столкнулась с пожарной машиной
За отсутствие светоотражающих элементов выпишут штраф
За отсутствие светоотражающих элементов выпишут штраф2
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение