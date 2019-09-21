Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму

«Что это за цифры?!»: Куценко припарковался на 17 тысяч рублей

С актера Гоши Куценко потребовали 17 тысяч рублей за парковку в центре Москвы. Об этом случае артист написал в инстаграме, выложив фото с монитором парковочного терминала.

Из фото следует, что автомобиль Куценко был 23 часа припаркован на подземной стоянке ЦУМа , за что с него причитается 17400 рублей.

«Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств — среднестатистическая зарплата по России! Бинго!», — написал актер в инстаграме.

Его подписчики также выразили удивление московскими ценами.

«Это розыгрыш или в Москве совсем с катушек слетели?»

«В Монако даже не такие цены». «Дешевле было бы припарковать машину на Красной площади, вместе со штрафом было бы дешевле», — пишут в комментариях.

Между тем, программа аппарата не давала сбой и указала итоговую сумму верно: стоимость подземного паркинга в ЦУМе составляет 600 рублей за час в будни и 900 рублей в выходные.

Зато сам актер ошибся по поводу средней зарплаты в России. По данным Росстата, весной этого года она составила 47 657 рублей.