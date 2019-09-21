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Гоша Куценко припарковался в ЦУМе на 17 тысяч рублей 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Фото: ТАСС
Актер опубликовал снимок парковочного терминала центрального магазина столицы, на котором изображена сумма, подлежащая к оплате.
Актер Гоша Куценко почти на сутки припарковал свой автомобиль на парковке в ЦУМе, и оказался должен за это более 17 тысяч рублей. По словам актера, эта сумма практически равняется среднестатистической зарплате в РФ.
Куценко сфотографировал парковочный терминал, на экране которого отражается, сколько денег он должен отдать за 23 часа парковки в центральном магазине Москвы.
«Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?!) Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств — среднестатистическая зарплата по России! Бинго!», — написал актер.
Поклонники в комментариях тут же принялись иронизировать, поддерживая возмущение актера.
«Дешевле было бы припарковать машину на Красной площади, чтобы ее эвакуировали, потом забрать ее со штрафстоянки вместе с оплаченным штрафом. Было бы дешевле!», — заметил один из пользователей.
«Нам, замкадышам, не понять», — написал еще один мужчина.
«Это, наверное, в монгольских тугриках?» — удивилась другая подписчица.
Стоит отметить, что стоимость подземной парковки в ЦУМе составляет 600 рублей в час в будние дни и 900 рублей в час выходные.
А вот со среднестатистической зарплатой по России актер все же ошибся. Она, если верить данным Росстата, на апрель 2019 года составляла 47 657 рублей.
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Комментарии8
Автоновости , Гоша Куценко , ЦУМ
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