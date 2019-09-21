Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму

Гоша Куценко припарковался в ЦУМе на 17 тысяч рублей

Актер опубликовал снимок парковочного терминала центрального магазина столицы, на котором изображена сумма, подлежащая к оплате.

Актер Гоша Куценко почти на сутки припарковал свой автомобиль на парковке в ЦУМе , и оказался должен за это более 17 тысяч рублей. По словам актера, эта сумма практически равняется среднестатистической зарплате в РФ.

Куценко сфотографировал парковочный терминал, на экране которого отражается, сколько денег он должен отдать за 23 часа парковки в центральном магазине Москвы.

«Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?!) Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств — среднестатистическая зарплата по России! Бинго!», — написал актер.

Поклонники в комментариях тут же принялись иронизировать, поддерживая возмущение актера.

«Дешевле было бы припарковать машину на Красной площади, чтобы ее эвакуировали, потом забрать ее со штрафстоянки вместе с оплаченным штрафом. Было бы дешевле!», — заметил один из пользователей.

«Нам, замкадышам, не понять», — написал еще один мужчина.

«Это, наверное, в монгольских тугриках?» — удивилась другая подписчица.

Стоит отметить, что стоимость подземной парковки в ЦУМе составляет 600 рублей в час в будние дни и 900 рублей в час выходные.

А вот со среднестатистической зарплатой по России актер все же ошибся. Она, если верить данным Росстата, на апрель 2019 года составляла 47 657 рублей.