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Почему россияне перестали копить деньги на машину 

Авторамблер + ещё 4 54 минуты назад
Почему россияне перестали копить деньги на машину
Фото: Shutterstock / VOSTOCK Photo
Высокая стоимость топлива вынуждает россиян пересаживаться на общественный транспорт, выяснили специалисты ВЦИОМ в ходе всероссийского опроса.
Почти половина (47%) автомобилистов России назвали высокую цену бензина первопричиной отказа от лишних поездок за рулем.
16% опрошенных пожаловались на дорогое обслуживание, страховку и налоги на транспорт, а 15% рассказали, что испытывают финансовые затруднения и стараются экономить на всем.
Пробки на дорогах оказались достаточной причиной отказаться от личного траспорта для 14% россиян, а плохие дороги — для 7%.
Опрос был проведен ВЦИОМ 17 сентября. В нем поучаствовали 1,6 тыс. жителей РФ старше 18 лет.
В августе "Авторамблер" перечислил регионы России с самым доступным для местных жителей бензином. Выяснилось, что больше всего топлива — 2 тыс. литров — на свои среднемесячные зарплаты могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого АО.
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Автоновости , Бортжурнал , ВЦИОМ , Авторамблер
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