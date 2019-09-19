Почему россияне перестали копить деньги на машину

Высокая стоимость топлива вынуждает россиян пересаживаться на общественный транспорт, выяснили специалисты ВЦИОМ в ходе всероссийского опроса.

Почти половина (47%) автомобилистов России назвали высокую цену бензина первопричиной отказа от лишних поездок за рулем.

16% опрошенных пожаловались на дорогое обслуживание, страховку и налоги на транспорт, а 15% рассказали, что испытывают финансовые затруднения и стараются экономить на всем.

Пробки на дорогах оказались достаточной причиной отказаться от личного траспорта для 14% россиян, а плохие дороги — для 7%.

Опрос был проведен ВЦИОМ 17 сентября. В нем поучаствовали 1,6 тыс. жителей РФ старше 18 лет.

В августе "Авторамблер" перечислил регионы России с самым доступным для местных жителей бензином. Выяснилось, что больше всего топлива — 2 тыс. литров — на свои среднемесячные зарплаты могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого АО.