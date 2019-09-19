ВС отказался увеличивать время на оплату парковки в Москве

Верховный суд отказался увеличивать время на оплату парковки в Москве

Выдвинутая инициатива, связанная с продлением времени, которое выделено на оплату парковок в Москве, не получила поддержки и одобрения в Верховном суде.

Напомним, 5-минутный лимит, выделенный на оплату платных парковок, был введен 15 декабря прошлого года. До этого, автомобилисты имели в запасе 15 минут на осуществление данного действия. Но, несмотря на это, постепенно было принято решение сократить время на оплату парковочного места.

Представители Верховного суда России уверяют, что нет никакого смысла продлевать время на оплату парковок, так как выделенных 5 минут водителям должно вполне хватать для того, чтобы сразу же оплатить место. В случае, если время будет продлено, некоторые водители начнут кратковременно останавливаться на платных парковках, создавая заторы и различные неудобные ситуации.

Также смысла увеличивать время оплаты парковки нет, так как большинство водителей, а именно более 90% опрошенных, используют мобильное приложение для совершения платежа, делая это заблаговременно.