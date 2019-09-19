Автопроизводителей в РФ поделят на касты

Согласно официальным данным, российские автоконцерны получат дополнительную финансовую помощь и преференции для развития своей рабочей деятельности и наращивания производственных мощностей.

Программа промышленных субсидий на возврат утилизационного сбора для российских производителей может получить одобрение со стороны Заместителя Председателя Правительства нашей страны Дмитрия Козака . Первое заседание по этому вопросу прошло с присутствием Дмитрия Козака, а также всех заинтересованных автопроизводителей.

Депутаты уверены, что необходимо выработать приемлемый для всех путь решения по дифференциации проводимых утилизационных сборов. Отметим, что нюансы будущего проекта должны быть доработаны до конца текущего месяца.

Важным моментом становится тот факт, что данная система не должна способствовать прекращению действующих договоров по Специнвестконтрактам, которые были заключены для получения доступа к утилизационным сборам. Таким образом все производители должны получать выплаты, необходимые для осуществления озвученных обязательств.