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General Motors обновила самый популярный минивэн 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
General Motors обновила самый популярный минивэн
Фото: car.ru
Корпорация GM и компания SAIC-Wuling из Китая анонсировали длиннобазный минивэн Wuling Hongguang. На других рынках он больше известен как Chevrolet Enjoy.
Рестайлинговый Hongguang Plus может похвастаться обновлённым внешним видом. У минивэна теперь агрессивный облик, усовершенствованные бамперы, обновлённая радиаторная решетка и улучшенные передние фары.
Длиннобазный вариант будет иметь три ряда сидений. Под капотом автомобиля стоит полуторалитровый турбированный двигатель на 147 лошадиных сил. Трансмиссией с ним поработает 6-скоростная механическая коробка. Кстати, ранее у Hongguang стояли только атмосферные моторы 1,2 л. и 1,5 л. (82 лошадиных сил и 105 лошадиных сил).
На рынке Поднебесной Wuling Hongguang — настоящий минивэн-бестселлер. С начала текущего года его купили свыше 190 тысяч человек.
Своего первого покупателя Wuling Hongguang Plus увидит уже в следующем месяце. По инсайдерской информации, ценник стартует от 60 000 юаней (545 000 рублей).
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Комментарии
Автоновости , Chevrolet , Chevrolet Enjoy , General Motors
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