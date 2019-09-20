General Motors обновила самый популярный минивэн

Корпорация GM и компания SAIC-Wuling из Китая анонсировали длиннобазный минивэн Wuling Hongguang. На других рынках он больше известен как Chevrolet Enjoy.

Рестайлинговый Hongguang Plus может похвастаться обновлённым внешним видом. У минивэна теперь агрессивный облик, усовершенствованные бамперы, обновлённая радиаторная решетка и улучшенные передние фары.

Длиннобазный вариант будет иметь три ряда сидений. Под капотом автомобиля стоит полуторалитровый турбированный двигатель на 147 лошадиных сил. Трансмиссией с ним поработает 6-скоростная механическая коробка. Кстати, ранее у Hongguang стояли только атмосферные моторы 1,2 л. и 1,5 л. (82 лошадиных сил и 105 лошадиных сил).

На рынке Поднебесной Wuling Hongguang — настоящий минивэн-бестселлер. С начала текущего года его купили свыше 190 тысяч человек.

Своего первого покупателя Wuling Hongguang Plus увидит уже в следующем месяце. По инсайдерской информации, ценник стартует от 60 000 юаней (545 000 рублей).