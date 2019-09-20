Началась охота на водителей без ОСАГО

Камеры против водителей без ОСАГО: охота началась, первая «кровь»

Запущен и уже полным ходом реализуется пилотный проект по обучению дорожных камер выявлять водителей, которые не озаботились приобретением "обязательной автогражданки". Наряду с положительными результатами, впрочем, получены и курьезные — но в целом они впечатляют.

На сегодня при помощи камер удалось выявить около 10,5 тысяч водителей без полисов. Штрафы им пока не рассылают: на этапе тестирования системы решено ограничиться предупреждениями и предложением все же оформить ОСАГО. Однако, как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на данные РСА, некоторые водители оказались известием весьма озадачены.

Дело в том, что у некоторых автомобилистов, которых система отметила как бесполисных, договоры ОСАГО все же были на руках. При этом данные полисов по какой-то причине не были внесены в информационную базу, а сами полисы считались незаполненными. Эксперты издания утверждают, что такое могло произойти только по вине самих страховых компаний: менеджер мог, к примеру, продать полис автовладельцу, но не внести его в базу, а деньги присвоить.

Работа системы, которая тестируется пока лишь в столице, основана на обмене данными между базами ГИБДД и Российского союза автостраховщиков: именно из последней поступает информация о том, есть ли полис у конкретного водителя. Обещано, что штрафовать автомобилистов в автоматическом режиме начнут уже в начале следующего года, но эксперты издания сомневаются в том, что систему удастся вывести на работоспособный режим за это время.

В частности, сложности связаны с несовершенством самой базы данных РСА. По сведениям издания, если в ГИБДД числится около 55 млн автомобилей, то у страховщиков зафиксировано лишь 35-37 млн договоров страхования. Таким образом, вполне возможно, системе после ее окончательного запуска придется столкнуться с массовым обжалованием ошибочно наложенных штрафов.