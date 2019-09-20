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Цены на авто в РФ взлетели на 76% за пять лет 

Рамблер 1 час назад
Цены на авто в РФ взлетели на 76% за пять лет
Фото: РИА Новости
Специалисты «Автостата» подсчитали, что за последние пять лет стоимость легковых автомобилей в России увеличилась на 76%, сообщает РИА Новости. Эксперты заявили, что на этом цены не остановятся и с большой долей вероятности будут расти дальше.
«По результатам исследования динамики цен на новые легковые автомобили в России эксперты аналитического агентства "Автостат" пришли к выводу, что их стоимость в нашей стране за последние пять лет выросла на 76%», — цитирует агентство слова из официального сообщения аналитиков.
В качестве основной причины повышения цен эксперты называют инфляцию, «которая никуда не исчезает». При этом, по словам специалистов, рост стоимости автомобилей компенсировал падение рубля по отношению к мировым валютам. Аналитики заявляют, что в будущем легковые автомобили в России продолжат дорожать, однако влиять на это будут уже другие факторы.
Ранее россияне в ходе опроса ВЦИОМ заявили, что всё чаще отказываются от использования личных автомобилей из-за дорогого бензина. Исследование было проведено 17 сентября в формате телефонного интервью среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Среди тех, у кого есть машина, 45% ее не водят в последнее время. В частности, 3% водят авто один раз в месяц и реже, 6% — несколько раз в месяц, 21% — несколько раз в неделю. Остальные водят ежедневно. 22% тех, кто водит не реже нескольких раз в неделю, признались, что могут использовать автомобиль реже. Наиболее частым ответом на вопрос, по какой причине россияне стараются использовать машины реже, оказалась высокая цена бензина (47% среди всех опрошенных).
Другие популярные ответы на этот вопрос — дороговизна обслуживания авто, его страхования и высокие налоги (16%), экономия и финансовые трудности (15%), пробки и нежелание в них стоять (14%) и забота об экологии (8%).
Скоростные электросамокаты – опасность на дорогах
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Автоновости , ВЦИОМ , РИА Новости
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