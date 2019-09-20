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Land Cruiser нового поколения: Toyota призывает оставить барсука в покое 

Автовести 6 часов назад
Toyota «притормозила» Land Cruiser нового поколения
Фото: Автовести
Есть в Японии такое выражение — "договариваться о цене не пойманного барсука" — сродни всем нам знакомому "делить шкуру неубитого медведя". Разница лишь в размерах: медведь такой же здоровенный как и Россия, а барсук — поменьше, как и Япония, но смысл изречения один и тот же — не следует опережать события. А опередишь — людей насмешишь, как в случае с сообщениями о новом Land Cruiser.
Поводом к этому краткому экскурсу в паремиологию, охотоведение и географию послужил целый ряд опубликованных несколько дней назад сообщений СМИ касательно нового поколения чрезвычайно популярного внедорожника Toyota Land Cruiser. Указывался его индекс — 300, рассказывалось о его внешности и особенностях конструкции, назывались даже сроки появления новинки — осень 2020 года.
Между тем пресс-служба российского представительства марки, реагируя на подобные публикации, распространила официальное заявление следующего содержания: "От лица ООО "Тойота Мотор" заявляем, что в сети появилась ложная информация о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser. Новость сопровождается недостоверным изображением".
Напомним, что это уже не первый случай, когда СМИ в условиях периодически возникающего информационного голода, особенно на фоне повышенного ожидания того или иного нового автомобиля публикуют непроверенные и порой несоответствующие действительности сведения. К примеру, весной этого года имела место схожая ситуация с деталями возвращения на российский рынок марки Opel.
Но есть и хорошая новость в достоверности которой сомневаться не приходится: Toyota Land Cruiser нового поколения непременно будет. Осенью ли, весной следующего или какого другого года — не важно. И будет ли новинка носить индекс "300" или, скажем, "333,3" — тоже неважно. Придет время — узнаем и расскажем. А пока пусть барсук с медведем еще побегают.
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Комментарии
Автоновости , Toyota , Toyota Land Cruiser , Opel
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