Россиян предупредили о волне автоугонов

Представители МВД России сообщили, что Россию ожидает волна угонов автотранспорта, сообщает Autonews. Эксперты, проанализировав статистику за несколько лет, пришли к выводу, что пик преступлений, связанных с хищением машин, обычно приходится на октябрь.

По словам специалистов ведомства, в летний период количество угонов снижается. Так, согласно статистике, за первое полугодие 2019 года в России зафиксировано снижение автомобильных краж на 15,4%: в стране было угнано около 7 тысяч автомобилей. В лидерах по количеству угонов значатся Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская и Иркутская области, а также Краснодарский и Приморский края.

Автоэксперты поясняют, что в последнее время участились случаи угонов автомобилей, оборудованных системой бесконтактного доступа. Более того, машины с вышеуказанной функцией называют более подверженными угонам, нежели авто без этой функции.

По данным издания, о сезонном всплеске автоугонов прекрасно осведомлены сами автолюбители, о чём свидетельствует повышенный спрос на противоугонный системы. Наибольшей популярностью у автовладельцев пользуются традиционные сигнализации, однако всё чаще автовладельцы начинают интересоваться иммобилайзерами, спутниковыми системами и механическими блокираторами.