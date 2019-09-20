Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиян предупредили о волне автоугонов 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Россиян предупредили о волне автоугонов
Фото: depositphotos.com
Представители МВД России сообщили, что Россию ожидает волна угонов автотранспорта, сообщает Autonews. Эксперты, проанализировав статистику за несколько лет, пришли к выводу, что пик преступлений, связанных с хищением машин, обычно приходится на октябрь.
По словам специалистов ведомства, в летний период количество угонов снижается. Так, согласно статистике, за первое полугодие 2019 года в России зафиксировано снижение автомобильных краж на 15,4%: в стране было угнано около 7 тысяч автомобилей. В лидерах по количеству угонов значатся Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская, Московская, Свердловская, Новосибирская, Челябинская, Ростовская и Иркутская области, а также Краснодарский и Приморский края.
В МВД сообщили, что в списке самых угоняемых марок авто находятся Lada, Toyota, Kis и Hyundai. Информацию о популярных среди угонщиков моделях конкретизируют автостраховщики: первые три строчки антирейтинга занимают Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser и Lexus LX. Далее идут Toyota Camry, Skoda Octavia, Kia Ceed, Hyundai Tucson, Kai Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.
Автоэксперты поясняют, что в последнее время участились случаи угонов автомобилей, оборудованных системой бесконтактного доступа. Более того, машины с вышеуказанной функцией называют более подверженными угонам, нежели авто без этой функции.
По данным издания, о сезонном всплеске автоугонов прекрасно осведомлены сами автолюбители, о чём свидетельствует повышенный спрос на противоугонный системы. Наибольшей популярностью у автовладельцев пользуются традиционные сигнализации, однако всё чаще автовладельцы начинают интересоваться иммобилайзерами, спутниковыми системами и механическими блокираторами.
Скоростные электросамокаты – опасность на дорогах
Комментарии
Автоновости , Hyundai , Toyota Land Cruiser Prado , Kia , Lexus , Ford Focus , Hyundai Solaris , Lada , Toyota , Toyota Land Cruiser , Skoda Octavia , Skoda , Toyota Camry , Hyundai Tucson , Lexus LX , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ДТП парализовало Киевское шоссе в Москве
ДТП парализовало Киевское шоссе в Москве
Что ответить на вопрос инспектора ГИБДД об алкоголе
Что ответить на вопрос инспектора ГИБДД об алкоголе
А теперь — «девятый»! Отзывают еще один кроссовер Mazda
А теперь — «девятый»! Отзывают еще один кроссовер Mazda
Началась охота на водителей без ОСАГО
Началась охота на водителей без ОСАГО
Toyota «притормозила» Land Cruiser нового поколения
Toyota «притормозила» Land Cruiser нового поколения
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение