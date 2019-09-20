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В Госдуме предложили штрафовать водителей большегрузов за отсутствие светоотражающих элементов 

Агентство «Москва» 1 час назад
За отсутствие светоотражающих элементов выпишут штраф
Фото: РИА Новости
В Госдуме предложили расширить практику применения светоотражающих материалов для большегрузов ради снижения количества ДТП в темное время суток и штрафовать водителей грузовиков и автобусов, если у них нет таких элементов на транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе депутата, члена комитета по транспорту и строительству Александра Васильева («Единая Россия»).
«Практика применения светоотражающих материалов при маркировке транспортных средств требует серьезной доработки — большая часть парка грузовых автомобилей эксплуатируется без маркировки, не оснащаются светоотражающими элементами автобусы для перевозок детей. При формальном использовании некачественной, неэффективной световозвращающей маркировки транспортное средство может оставаться плохо заметным для других участников дорожного движения и послужить причиной аварии», — привели в сообщении слова А. Васильева.
Он отметил, что для решения данной проблемы предлагается внести изменения в технический регламент 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», а также ввести штрафы в размере от 1,5 тыс. руб. для владельцев грузовиков и автобусов, у которых нет необходимых светоотражающих элементов.
В свою очередь председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов подчеркнул, которого цитирует пресс-служба, что считает необходимым ввести сертификацию световозвращателей на соответствие ГОСТ 57422-2017, а также внести в правила дорожного движения требования об обязательном использовании пешеходами световозвращателей в темное время суток на дорогах и на улицах в населенных пунктах.
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Автоновости , Владимир Соколов , Госдума
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