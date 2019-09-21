Как сохранить права за двойную сплошную

Не лишиться прав за пересечение двойной сплошной линии можно в четырех случаях. Их перечислил «АвтоВзгляд».

Заезд на двойную сплошную, как правило, подразумевает лишение водительских прав. Впрочем, многим известно, что это не касается ситуации, когда встречная полоса — единственный маршрут проезда по дороге, перегороженной из-за ДТП.

Если и не избежать наказания, но отделаться символическим (штраф не более 500 рублей за нарушение требований разметки) можно за наезд на двойную сплошную, нанесенную на асфальт сервисных зон, например, АЗС или парковки у торгового центра.

Не наказывается лишением удостоверения наезд колесом на осевую линию без полного ее пересечения. Штраф, который за это полагается, составляет 1,5 тысячи рублей.

Наконец, штраф аналогичного размера, а не лишение прав грозит за пересечение двойной сплошной ради левого поворота либо разворота.