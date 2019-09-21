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Как сохранить права за двойную сплошную 

Рамблер 3 часа назад
Как сохранить права за двойную сплошную
Фото: РИА Новости
Не лишиться прав за пересечение двойной сплошной линии можно в четырех случаях. Их перечислил «АвтоВзгляд».
Заезд на двойную сплошную, как правило, подразумевает лишение водительских прав. Впрочем, многим известно, что это не касается ситуации, когда встречная полоса — единственный маршрут проезда по дороге, перегороженной из-за ДТП.
Если и не избежать наказания, но отделаться символическим (штраф не более 500 рублей за нарушение требований разметки) можно за наезд на двойную сплошную, нанесенную на асфальт сервисных зон, например, АЗС или парковки у торгового центра.
Не наказывается лишением удостоверения наезд колесом на осевую линию без полного ее пересечения. Штраф, который за это полагается, составляет 1,5 тысячи рублей.
Наконец, штраф аналогичного размера, а не лишение прав грозит за пересечение двойной сплошной ради левого поворота либо разворота.
Проверки таксистов
Автоновости , АвтоВзгляд
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