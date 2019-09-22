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Названы цены на специализированную линейку Lada 

360tv.ru + ещё 5 4 часа назад
Названы цены на специализированную линейку Lada
Фото: 360tv.ru
АвтоВАЗ готовится к выпуску лимитированных спецверсий Lada Granta, Xray и Largus с приставкой #CLUB. «Российская газета» выяснила, сколько будут стоить улучшенные модели.
Линейка #CLUB выделяется своими стилистическими решениями, салон и экстерьер автомобилей имеют улучшенный дизайн.
Также новые авто будут оборудованы дополнительным оборудованием: задними парктрониками, датчиками света и дождя, обогревом лобового стекла, климат-контролем.
Отличить «клубную» линейку Lada можно по шильдикам на пятой двери, двуцветным литым дискам, новой обшивке кресел, пишет Nation News.
Модификации Granta, Xray и Largus #CLUB созданы на базе комплектаций Comfort и стоят примерно столько же. Диапазон цен средних исполнений Xray— 712 900-762 900 рублей, Granta — 526 500 рублей-566 500 рублей, Largus — 692 900-715 900 рублей.
По предварительным сведениям, спецверсия должна поступить в продажу в период с 7 по 13 октября текущего года. Сейчас идет отгрузка товарных экземпляров в дилерскую сеть марки.
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Автоновости , Lada Granta , Lada , Автоваз , "Российская газета"
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