Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей

Российские города решили избавить от устаревшего общественного транспорта. На смену рассыпающимся автобусам, троллейбусам и трамваям придет новая техника, в том числе ультрасовременные электробусы. Для этого предлагается осуществить масштабный проект на два триллиона рублей, а деньги в том числе взять из Фонда национального благосостояния , в котором копятся сверхдоходы от российской нефти на черный день. О проекте государственного масштаба — в материале «Ленты.ру».

Все как у людей

В России предложили запустить масштабную программу модернизации системы пассажирских перевозок и обновления городского транспорта, которая может затронуть в общей сложности 1,1 тысячи городов России во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Инициатива принадлежит госкорпорации ВЭБ.РФ, которая активно участвует в реализации национальных проектов. Новая программа позволит частично добиться целей, заложенных в нацпроекте «Жилье и городская среда». В его рамках до конца 2024 года планируется значительно улучшить качество жизни россиян в городах за счет программ по поддержке ипотеки, строительства жилья, снижения объемов непригодного для проживания жилищного фонда, а также создания комфортной городской среды.

Все как у людей

«В городах концентрируется основная повестка экономического развития. Городские жители — это три четверти населения страны. Сегодня российские города сталкиваются во многом со схожими проблемами: необходимость обновления фонда ЖКХ, потребность в модернизации общественного транспорта, отсутствие эффективных технологий переработки твердых бытовых и коммунальных отходов. Мы считаем, что решения этих проблем могут быть упакованы в экономически эффективные проекты, обеспечивающие возвратность капитала», — заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Алексей Сорокин.

Согласно предложению госкорпорации, программу обновления городского транспорта предлагается реализовать в несколько этапов. Сначала в госкорпорации хотят запустить пробный пилотный проект в 10 городах России с общим населением свыше 11 миллионов человек: Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Саратове, Твери и Челябинске. Для этих городов предполагается закупить 5,9 тысячи автобусов, 1,5 тысячи трамвайных вагонов, 1,3 тысячи троллейбусов, а также провести реконструкцию транспортной инфраструктуры. Стоимость пилотного этапа проекта, по оценке ВЭБ.РФ, составит 340 миллиардов рублей, из которых 196 миллиардов пойдут непосредственно на обновление транспортного парка и 112 миллиардов — на реконструкцию инфраструктуры.

По накатанной

В случае успеха пилота в ВЭБ предлагают в 2020-2024 годах провести второй этап программы и распространить ее еще на 40 городов. В общей сложности проект до 2024 года затронет агломерации с населением 27,3 миллиона человек, а на его реализацию понадобятся средства в размере 707 миллиардов рублей. При этом предполагается, что к каждому городу, который попадет в программу, будет индивидуальный подход. Так, в ВЭБ.РФ констатировали, что в некоторых городах (например, Екатеринбурге, Твери, Саратове, Казани) нужно больше средств бросить на обновление трамвайного парка, а не автобусного. А для 15 городов, в том числе Омска, Самары, Краснодара, Красноярска и Уфы, планируется, помимо прочего, закупить 1,9 тысячи электробусов.

Если и второй этап программы покажет хороший результат, программу распространят на все 1,1 тысячи городов России. Тогда до 2035 года планируется приобрести 95,7 тысячи автобусов, 6,5 тысячи троллейбусов, 6,7 тысячи трамвайных вагонов и 3,5 тысячи электробусов, а итоговая стоимость проекта вырастет до 2,1 триллиона рублей. Программу поддерживают в группе ГАЗ «КамАЗе» , которые являются крупнейшими производителями автобусов и электробусов в России. По их данным, в России около 60 процентов автобусного парка состоит из транспорта старше 10 лет, а согласно информации Минтранса , трамвайная инфраструктура изношена на 80 процентов.

В группе ГАЗ сообщили, что сейчас их мощности загружены на 40 процентов, но они могут производить до 20 тысяч автобусов в год. В «КамАЗе» также заявили о низком спросе на их продукцию, поскольку автобусы заказывают только Москва, Петербург и Казань. При этом производители указали, что программа ВЭБ.РФ с ними не обсуждалась, и назвали это «не совсем правильным». Они также поставили под сомнение возможность завершения обновления транспорта в городах России до 2035 года и заявили, что не знают, откуда ВЭБ.РФ взял эти данные.

Колесо фортуны

Главным вопросом в реализации программы является источник финансирования. Проект планируется выполнять по концессионному соглашению, в рамках которого 15 процентов средств будет получено из частного финансирования, 60 процентов — заемные средства, и 25 процентов планируется привлечь со стороны государства из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ). О последнем, в частности, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов говорил в августе на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым

В госкорпорации подсчитали, что нагрузка на бюджет не превысит трех тысяч рублей на одного жителя города (в общей сложности численность населения городов России — 85 миллионов человек) и составит не более 30 процентов от общего финансирования программы. Таким образом, бюджету полномасштабная программа обновления транспорта в России может обойтись в сумму от 255 миллиардов до 630 миллиардов рублей.

Однако гарантии привлечения средств ФНБ в проект в случае его одобрения у правительства нет. Хотя объем ликвидной части фонда превысит семь процентов в 2020 году (после этого излишки можно будет инвестировать в проекты), в правительстве до сентября шла ожесточенная дискуссия о том, как распорядиться средствами фонда и стоит ли вообще их тратить. Так, в Центробанке предлагали придержать деньги еще на некоторое время и повысить цену отсечения, в Минфине Минэкономразвития поддержали идею кредитовать зарубежных покупателей российских экспортных продуктов, в Счетной палате выступали против этого предложения.

В сентябре правительству наконец удалось договориться о принципах инвестирования средств. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что их планируется потратить на нефтегазовые проекты внутри России.

«У нас есть интереснейшие, шикарные проекты, которые на начальной стадии без государственной поддержки туго запускаются. Им надо помочь, вложиться в том числе за счет возвратных денег ФНБ», — сказал он.