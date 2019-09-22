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В ООН призвали брать пример в сфере транспорта с СССР 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
В ООН призвали брать пример в сфере транспорта с СССР
Фото: РИА Новости
Сокращение числа автомобилей в городах возможно во многом за счет развития инфраструктуры общественного транспорта, как это было в Советском Союзе.
В преддверии Всемирного дня без автомобиля Организация объединенных наций призывает мировые страны сократить число автомобилей. Сделать это можно за счет развития инфраструктуры общественного транспорта, считает глава отдела транспортного передвижения Программы ООН по окружающей среде UNEP Роб де Йонг.
В качестве примера он сослался на опыт Советского Союза, на который, по мнению Йонга, стоит обратить внимание. Специалист указал на то, что в странах, которые входили в состав СССР, была раньше хорошая инфраструктура общественного транспорта.
Йонг в качестве меры отказа от авто предложил ограничить въезд в центр города, повысить цены на парковку и даже запретить въезжать на иногородних авто. Он также заявил, что не видит ничего плохого в том, что во многих странах автомобиль воспринимается как показатель статуса, а не средство передвижения, пишет РИА Новости.
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Автоновости , Бортжурнал , ООН , РИА Новости
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