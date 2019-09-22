Обнаружен самый дешёвый авторынок в России

Эксперты обнаружили самый дешёвый авторынок в России

Аналитики выяснили, где продаются самые дешёвые продержанные автомобили в стране, сообщает «Автовзгляд». По словам специалистов, самые низкие цены зафиксированы в Курганской области.

Эксперты составили список регионов с самыми низкими ценами на подержанные авто. Проведя исследование по всей стране, аналитики пришли к выводу, что стоимость б/у машин напрямую зависит от благосостояния жителей определённой территории.

В результате на первом месте по ценовому показателю на авто с пробегом оказалась Курганская область. Там подержанную машину можно приобрести в среднем за 313 200 рублей. На втором месте — Республика Алтай с показателем в 313 400 рублей.

Замыкает тройку лидеров Новгородская область, где средняя цена на авто составляет 336 100 рублей. В пятёрке регионов с самыми дешёвыми авторынками также оказались Псковская область (339 200 рублей) и Кабардино-Балкария (343 300 рублей).

Вторая часть исследований аналитиков напротив касается регионов, где избавиться от подержанного авто можно с максимальной выгодой. Самые высокие цены зафиксированы в Сахалинской области, где средняя цена на б/у машину составляет 725 100 рублей. В Москве и Подмосковье цены немногим ниже — около 700 000 рублей за подержанное авто. На третьем месте — Приморский край (645 400 рублей). В пятёрку регионов с самыми дорогими авторынками в стране также вошли Чукотский автономный округ (627 300 рублей) и Санкт-Петербург (601 400 рублей).