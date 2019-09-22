Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты обнаружили самый дешёвый авторынок в России 

Рамблер 2 часа назад
Обнаружен самый дешёвый авторынок в России
Фото: РИА Новости
Аналитики выяснили, где продаются самые дешёвые продержанные автомобили в стране, сообщает «Автовзгляд». По словам специалистов, самые низкие цены зафиксированы в Курганской области.
Эксперты составили список регионов с самыми низкими ценами на подержанные авто. Проведя исследование по всей стране, аналитики пришли к выводу, что стоимость б/у машин напрямую зависит от благосостояния жителей определённой территории.
В результате на первом месте по ценовому показателю на авто с пробегом оказалась Курганская область. Там подержанную машину можно приобрести в среднем за 313 200 рублей. На втором месте — Республика Алтай с показателем в 313 400 рублей.
Замыкает тройку лидеров Новгородская область, где средняя цена на авто составляет 336 100 рублей. В пятёрке регионов с самыми дешёвыми авторынками также оказались Псковская область (339 200 рублей) и Кабардино-Балкария (343 300 рублей).
Вторая часть исследований аналитиков напротив касается регионов, где избавиться от подержанного авто можно с максимальной выгодой. Самые высокие цены зафиксированы в Сахалинской области, где средняя цена на б/у машину составляет 725 100 рублей. В Москве и Подмосковье цены немногим ниже — около 700 000 рублей за подержанное авто. На третьем месте — Приморский край (645 400 рублей). В пятёрку регионов с самыми дорогими авторынками в стране также вошли Чукотский автономный округ (627 300 рублей) и Санкт-Петербург (601 400 рублей).
Проверки таксистов
Комментарии1
Автоновости , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа Evanescence попала в аварию в России
Группа Evanescence попала в аварию в России
В Москве произошло ДТП со скорой
В Москве произошло ДТП со скорой
Названы цены на специализированную линейку Lada
Названы цены на специализированную линейку Lada6
Появились подробности ДТП с россиянами в Турции
Появились подробности ДТП с россиянами в Турции
Не успели домой: в Турции перевернулся автобус с россиянами
Не успели домой: в Турции перевернулся автобус с россиянами9
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение