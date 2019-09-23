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В Россию вернулись бюджетные автомобили Ravon 

Авторамблер + ещё 2 46 минут назад
В Россию вернулись бюджетные автомобили Ravon
Фото: Авторамблер
Узбекский автобренд, покинувший российский рынок весной прошлого года, официально объявил о возвращении.
Как уже сообщалось ранее, Ravon решил возобновить продажи, привезя три модели: хэтчбек R2 и седаны Nexia R3 и R4. Все они были ранее доступны на российском рынке.
Стоимость R2 с 1,2-литровым мотором отдачей 85 л.с. стартует с 646 тыс. руб, Nexia R3 и R4 с двигателем объемом 1,5 л и мощностью 106 л.с. — с 670 тыс. и 678 тыс. руб. соответственно.
Ravon сообщил, что в следующем году планирует увеличить долю на российском рынке до 2%, а к 2022 году собирается расширить линейку до семи моделей.
Пока авторынок падает, в России появляется все больше недорогих автомобилей: в конце августа в продажу поступил дешевый пикап от JAC, а до конца 2019 года недорогой кроссовер обещает привезти китайская марка Geely.
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Автоновости , Geely
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