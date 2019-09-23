В Россию вернулись бюджетные автомобили Ravon

Узбекский автобренд, покинувший российский рынок весной прошлого года, официально объявил о возвращении.

Как уже сообщалось ранее, Ravon решил возобновить продажи, привезя три модели: хэтчбек R2 и седаны Nexia R3 и R4. Все они были ранее доступны на российском рынке.

Стоимость R2 с 1,2-литровым мотором отдачей 85 л.с. стартует с 646 тыс. руб, Nexia R3 и R4 с двигателем объемом 1,5 л и мощностью 106 л.с. — с 670 тыс. и 678 тыс. руб. соответственно.

Ravon сообщил, что в следующем году планирует увеличить долю на российском рынке до 2%, а к 2022 году собирается расширить линейку до семи моделей.