В РФ растут продажи Porsche

В России продолжается рост продаж автомобилей Porsche

В России продолжается рост продаж автомобилей PorscheВ августе 2019 года, согласно данным «Автостат Инфо», продажи автомобилей Porsche выросли на 17% и составили 466 ед. против 398 ед. авто, реализованных годом ранее — 398 ед.

Автопарк Москвы по состоянию на начало второго полугодия 2019 года

За первые 8 месяцев 2019 года рост продаж автомобилей Porsche в России составил 9%. Всего было продано 3419 авто этого бренда, а годом ранее — 3133 ед. Объем продаж внедорожников Porsche Cayenne увеличился на 38% до 2075 ед., а продажи Porsche Macan уменьшились на 18% до 879 ед. В тот же период было продано 274 машины Porsche Panamera (-21,5%), а также 143 ед. Porsche 911 (+18%), 26 ед. Porsche Boxster (-35%) и 22 авто модели Porsche Cayman (-55%).