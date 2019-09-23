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В России продолжается рост продаж автомобилей Porsche 

«Автостат Инфо» 1 час назад
В РФ растут продажи Porsche
Фото: Reuters
В России продолжается рост продаж автомобилей PorscheВ августе 2019 года, согласно данным «Автостат Инфо», продажи автомобилей Porsche выросли на 17% и составили 466 ед. против 398 ед. авто, реализованных годом ранее — 398 ед.
В отчетный месяц Porsche продал российским покупателям 263 внедорожника Porsche Cayenne. Это на 64% больше продаж модели в августе прошлого года — 160 ед. Porsche Cayenne остается самой востребованной моделью в российской линейке немецкого бренда. Этот внедорожник заметно обгоняет своего «младшего брата», кроссовер Porsche Macan, который в августе этого года продемонстрировал спад продаж. Объем реализации модели Porsche Macan сократился на 23,6% в годовом выражении, с 178 до 136 ед. соответственно. На 19,5% в отчетный период уменьшились продажи модели Porsche Panamera, с 41 до 33 ед. В то же время было продано 28 ед. Porsche 911 (+133%), а также по три автомобиля моделей Porsche Boxster и Porsche Cayman.
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За первые 8 месяцев 2019 года рост продаж автомобилей Porsche в России составил 9%. Всего было продано 3419 авто этого бренда, а годом ранее — 3133 ед. Объем продаж внедорожников Porsche Cayenne увеличился на 38% до 2075 ед., а продажи Porsche Macan уменьшились на 18% до 879 ед. В тот же период было продано 274 машины Porsche Panamera (-21,5%), а также 143 ед. Porsche 911 (+18%), 26 ед. Porsche Boxster (-35%) и 22 авто модели Porsche Cayman (-55%).
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Комментарии1
Автоновости , Porsche Cayman , Porsche Panamera , Porsche 911 , Porsche Macan , Porsche Cayenne , Porsche Boxster , Porsche
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