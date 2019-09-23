ОСАГО в законе: когда перестанут штрафовать за электронный полис

С конца октября водители при проверке документов могут предъявлять автоинспекторам полис ОСАГО в электронном виде, не боясь нарваться на штраф за отсутствие распечатки документа, сообщает Autonews. В середине осени в силу вступает закон, уравнивающий изображение полиса на экране гаджета с бумажным бланком, который страховщики всё же советуют держать в бардачке на всякий случай.

По данным издания, в настоящее время сотрудники ГИБДД, руководствуясь требованиями п. 2.1.1 Правил дорожного движения, обязывающих водителя иметь при себе документ, подтверждающий страхование автомобиля, нередко штрафуют автолюбителей на 800 рублей, даже если последние предъявляют электронный полис на экране смартфона. Поправки в закон об ОСАГО, вступающие в силу 29 октября, призваны сделать электронный документ полноправным.

«В случае заключения договора ОСАГО в электронном виде страховой полис ОСАГО может быть представлен для проверки в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе», — заявили изданию в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Представители страховых компаний поясняют, что распечатка полиса необходима водителям в первую очередь в случаях отсутствия связи, когда автовладелец не сможет зайти со смартфона в личный кабинет страхователя на сайте компании или в электронную почту.