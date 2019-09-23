В России начали по-новому рассчитывать транспортный налог

В России вступили в силу новые правила расчета транспортного налога. Как сообщает РИА ФАН со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС), основным нововведением стал единый повышающий коэффициент 1,1 для авто стоимостью от трех до пяти миллионов рублей и не старше трех лет.

Ранее для таких машин применялись ставки 1,3 и 1,5. РИА ФАН отмечает, что недавно власти пополнили перечень авто, для которых действует увеличенная ставка тремя моделями, — BMW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-Benz Mercedes-AMG GT C. Увеличенная ставка для них будет применяться при расчете налога за 2018 год.

В обновленный список машин, владельцы которых обязаны платить повышенный транспортный налог, в 2019 году вошли не только люксовые, но и массовые модели. В версии реестра, опубликованной в феврале 2019-го, было почти 1,2 тысячи моделей, что на 153 модели больше, чем в 2018-м. В марте в список попали уже 1223 наименования.

В теории речь идет об авто стоимостью от трех миллионов рублей, но на практике в список попали и более дешевые модели. Например, Volkswagen Teramont стоимостью от 2,9 миллиона рублей. Если у этого авто двигатель на 280 лошадиных сил, то в Москве за него возьмут более 60 тысяч рублей налога. Массовые модели попали в реестр из-за роста цен на автомобили.