Медведев обязал взрослых пристёгивать детей в автобусах

Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил новые требования к организации детских экскурсий на автобусах. Согласно документу, все несовершеннолетние должны быть пристёгнуты ремнями безопасности.

По словам заместителя премьера Максима Акимова, ответственность за соблюдение этого правила лежит на сопровождающих взрослых, передаёт «Интерфакс».

Кроме того, правила упрощают организацию коротких поездок.

В городах и пригороде теперь можно в более короткий срок уведомлять госавтоинспекцию — не за двое суток, а за 24 часа, — отметил он.

Чиновник добавил, что власти сокращают число необходимых для перевозки документов.