Изменены правила расчета «налога на роскошь»

Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила, что транспортный налог на дорогие автомобили теперь будет высчитываться по-новому. В частности, вводится единый повышающий коэффициент для машин стоимостью 3-5 миллионов рублей и не старше трех лет: он составляет 1,1 вместо прежних 1,3 и 1,5.

Вместе с тем ФНС дополнила перечень моделей и комплектаций, попадающих под «налог на роскошь» — в него включили MW 340i xDrive Gran Turismo, Hyundai Genesis G90 Royal и Mercedes-AMG GT. С момента прошлой корректировки списка прошло полгода: в последний раз он пересматривался в марте этого года и тогда в него вошли 1223 наименования, в том числе 576 автомобилей с ценником 3-5 миллиона рублей и 477 автомобилей стоимостью от 5-10 миллионов рублей.

В конце августа Счетная палата выступила с предложением привязать повышающий коэффициент не к стоимости автомобиля, а к мощности двигателя. Эксперты посчитали, что это позволит сделать список «более справедливым». Вместе с тем выяснилось, что под «налог на роскошь» не попадают такие модели, как Tesla Model S, Mercedes-AMG S 63 4Matic, Porsche Cayman GТ4 и даже Bugatti Veyron Grand Sport стоимостью 100 миллионов рублей — все они отсутствуют в списке.

На фоне этого в среднем по стране наблюдается «высокий уровень задолженности по транспортному налогу» — к такому выводу в сентябре пришла консалтинговая компания PwC. В среднем долг составляет почти треть от объема годовых начислений, а в некоторых регионах этот показатель достигает 60 процентов.