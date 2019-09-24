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Порошенко поймали на нарушении ПДД 

Газета.Ru + ещё 3 47 минут назад
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Фото: РИА Новости
Экс-президент Украины Петр Порошенко нарушил правил дорожного движения на глазах у широкой общественности. Об этом сообщает телеканал "112 Украина", прикрепив фото нарушения.
Как отмечается, украинцы засняли момент, когда автомобиль Порошенко остановился под знаком "Остановка запрещена". После этого бывший президент вышел из машины с охранником и перешел через проезжую часть на красный свет.
Телеканал подчеркивает, что за такие правонарушения Порошенко грозят штрафы на общую сумму (306 грн) 800 рублей.
Ранее сообщалось, что кортеж Порошенко атаковал ветеран "Азова" с паспортом от главы Украины Владимира Зеленского.
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