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Suzuki показала, как будет выглядеть новый кроссовер за 300 тысяч рублей 

Motor.ru + ещё 1 2 часа назад
Suzuki показала новый кроссовер за 300 тысяч рублей
Фото: Motor.ru
К дебюту на рынке Индии готовится новинка Suzuki S-Presso — компактный кроссовер, который будет стоить примерно 330 тысяч рупий (менее 300 тысяч рублей). Премьера модели состоится 30 сентября в рамках индийского автомобильного салона Auto Expo.
Товарный S-Presso унаследовал довольно своеобразный стиль оформления экстерьера от прошлогоднего концепта Future-S. В частности, крупную переднюю оптику и массивные бамперы. В компании уверяют, что дизайн был разработан с прицелом на молодую аудиторию. Несложно догадаться, что название созвучно с кофейным напитком эспрессо, что и обыграли в рекламном ролике.
В основу кроссовера легла платформа Heartect пятого поколения, на которой построены и другие модели для местного рынка, например, Swift, Ignis и Baleno. В длину S-Presso достигает 3665 миллиметров, в ширину — 1520 миллиметров, в высоту — 1564 миллиметров, колесная база равна 2380 миллиметрам, а дорожный просвет — 180 миллиметрам. Также сообщается, что автомобиль оснащен баком на 27 литров.
В движение кроссовер приводит атмосферный бензиновый мотор объемом 1,0 литра мощностью 68 лошадиных сил и 90 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо «роботом». Привод — только на передние колеса.
Основными конкурентами Suzuki S-Presso в Индии станут соплатформенные Renault Kwid и Datsun redi-GO. Первый стоит от 266,7 тысячи рупий (около 250 тысяч рублей), а второй — от 282,5 тысячи рупий (254 тысячи рублей).
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Автоновости , Datsun , Suzuki , Renault , Renault Kwid
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