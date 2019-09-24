Suzuki показала новый кроссовер за 300 тысяч рублей

Suzuki показала, как будет выглядеть новый кроссовер за 300 тысяч рублей

К дебюту на рынке Индии готовится новинка Suzuki S-Presso — компактный кроссовер, который будет стоить примерно 330 тысяч рупий (менее 300 тысяч рублей). Премьера модели состоится 30 сентября в рамках индийского автомобильного салона Auto Expo.

Товарный S-Presso унаследовал довольно своеобразный стиль оформления экстерьера от прошлогоднего концепта Future-S. В частности, крупную переднюю оптику и массивные бамперы. В компании уверяют, что дизайн был разработан с прицелом на молодую аудиторию. Несложно догадаться, что название созвучно с кофейным напитком эспрессо, что и обыграли в рекламном ролике.

В основу кроссовера легла платформа Heartect пятого поколения, на которой построены и другие модели для местного рынка, например, Swift, Ignis и Baleno. В длину S-Presso достигает 3665 миллиметров, в ширину — 1520 миллиметров, в высоту — 1564 миллиметров, колесная база равна 2380 миллиметрам, а дорожный просвет — 180 миллиметрам. Также сообщается, что автомобиль оснащен баком на 27 литров.

В движение кроссовер приводит атмосферный бензиновый мотор объемом 1,0 литра мощностью 68 лошадиных сил и 90 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо «роботом». Привод — только на передние колеса.