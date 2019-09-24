Сбербанк готовит сервис для продажи автомобилей

Сбербанк намерен запустить маркетплейс по продаже автомобилей. В настоящее время банк пытается привлечь к участию в проекте крупнейших игроков рынка.

Сервис позволит продавать новые и подержанные автомобили. Он разрабатывается по аналогии с «ДомКлик», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Они уверяют, что маркетплейс будет завязан на «дочку» Сбербанка Сетелем Банк , специализирующийся на автокредитовании.

"Сбербанк действительно хочет заняться этим рынком, так как он огромный, и к тому же продажа вторичных автомобилей гораздо стабильнее, чем новых, поскольку не зависит от курса иностранной валюты", — цитирует агентство свой источник.

Запущенный Сбербанком в 2017 году «ДомКлик» является витриной агентств недвижимости и каталогом недвижимости от застройщиков, аккредитованных Сбербанком.