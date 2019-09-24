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В Госдуме нашли новый способ лишать водительских прав 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
В Госдуме нашли новый способ лишать водительских прав
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил лишать водительских прав нарушителей ПДД, управляющих велосипедами, самокатами или гироскутерами, сообщает РИА «Новости».
Милонов намерен обратиться к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением установить ответственность за нарушение правил дорожного движения для владельцев велосипедов и «разного рода самокатов».
Депутат отмечает, что на данный момент они «юридически не являются участниками дорожного движения — согласно правилам дорожного движения, их ответственность за нарушение порядка движения минимальна». При этом, по мнению Милонова, зачастую именно они являются виновниками ДТП, «в которых страдают и гибнут люди».
Депутат предлагает внести изменения в ПДД и ужесточить ответственность для владельцев велосипедов, самокатов и других безмоторных транспортных средств, если они становятся виновниками аварии.
«В частности, если водитель велосипеда (или иного транспортного устройства) совершает грубое нарушение Правил или находится в состоянии алкогольного опьянения, то этот факт должен стать основанием для лишения его водительского удостоверения (при наличии такового)», — говорится в обращении.
Если водительских прав у нарушителя нет, Милонов предлагает привлекать его к административной ответственности и отстранить от возможности получить водительское удостоверение на длительный срок.
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Автоновости , Владимир Колокольцев , Виталий Милонов , Госдума , МВД , РИА Новости
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