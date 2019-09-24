В Госдуме нашли новый способ лишать водительских прав

Милонов намерен обратиться к главе МВД Владимиру Колокольцеву с предложением установить ответственность за нарушение правил дорожного движения для владельцев велосипедов и «разного рода самокатов».

Депутат отмечает, что на данный момент они «юридически не являются участниками дорожного движения — согласно правилам дорожного движения, их ответственность за нарушение порядка движения минимальна». При этом, по мнению Милонова, зачастую именно они являются виновниками ДТП, «в которых страдают и гибнут люди».

Депутат предлагает внести изменения в ПДД и ужесточить ответственность для владельцев велосипедов, самокатов и других безмоторных транспортных средств, если они становятся виновниками аварии.

«В частности, если водитель велосипеда (или иного транспортного устройства) совершает грубое нарушение Правил или находится в состоянии алкогольного опьянения, то этот факт должен стать основанием для лишения его водительского удостоверения (при наличии такового)», — говорится в обращении.

Если водительских прав у нарушителя нет, Милонов предлагает привлекать его к административной ответственности и отстранить от возможности получить водительское удостоверение на длительный срок.