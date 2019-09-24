Версия Porsche 911 RSR получила новую ливрею

Вариация 911 RSR от автобренда Porsche может похвастаться потрясающей новой ливреей. Многие поклонники Top Gear в курсе того, что команда портала является поклонником ливрей гоночных транспортных средств, которые рассекали автотрассы раньше.

В настоящее время авто не разрисовывают, как это делалось в прошлом. Команда Top Gear очень обрадовалась, увидев, что компания Porsche сделала с парочкой своих версий 911 RSR.

Данные автомобили примут участие в рамках Petit Le Mans. Речь идёт касательно финального раунда IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Его проведут в октябре месяце, в рамках трека Road Atlanta. По словам экспертов, они увидели классическую ливрею Coca Cola!

Стоит отметить, что отношения между фирмой Coca Cola, а также автобрендом Porsche, начались в восьмидесятых годах. В 1983 г. командой Bob Akin Motor Racing был в первый раз использован красно-белый цвет к 953-ей версии. На следующий сезон данную цветовую гамму применили к 962-ой модели.

В этот раз две версии RSR на 510 лошадиных сил разрисовали в честь пятидесятилетия IMSA. При этом тематика рисунка была связана с популярной фирмой Coca Cola.