У Scania появился грузовик без кабины 

Компания Scania представила свой новый концептуальный грузовик: он полностью автономный — для водителя нет даже места, так как кабина отсутствует. В движение его приводит двигатель внутреннего сгорания на биотопливе.
Управление грузовиком осуществляется с помощью интеллектуального модуля: он транслирует данные и инструкции, а AXL выполняет команды в автономном режиме. Дизайн машины разработан «с учетом возможной эксплуатации в жестких условиях карьеров и строительных площадок».
Одним из преимуществ нового концепта в Scania называют именно полную автономность. В отличие от беспилотных грузовиков конкурентов, у Scania AXL отсутствуют органы управления и даже само водительское место, что «в значительной степени меняет правила игры».
В компании также заявили, что концепция AXL стала «важным шагом к интеллектуальным транспортным системам будущего, где самоуправляемые транспортные средства будут привычной частью среды».
Пока Scania осваивается в новой для себя области, Volvo Trucks уже полноценно эксплуатирует беспилотные тягачи Vera. Летом этого года они начали курсировать по дорогам общего пользования, перевозя контейнеры из логистического центра в Гетеборге до морского погрузочного порта. Все тягачи Vera объединены в единую сеть, подключены к облачному сервису и контролируются операторами удаленно. Скорость машин может достигать 40 километров в час.