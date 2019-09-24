У Scania появился грузовик без кабины

Компания Scania представила свой новый концептуальный грузовик: он полностью автономный — для водителя нет даже места, так как кабина отсутствует. В движение его приводит двигатель внутреннего сгорания на биотопливе.

Управление грузовиком осуществляется с помощью интеллектуального модуля: он транслирует данные и инструкции, а AXL выполняет команды в автономном режиме. Дизайн машины разработан «с учетом возможной эксплуатации в жестких условиях карьеров и строительных площадок».

Одним из преимуществ нового концепта в Scania называют именно полную автономность. В отличие от беспилотных грузовиков конкурентов, у Scania AXL отсутствуют органы управления и даже само водительское место, что «в значительной степени меняет правила игры».

В компании также заявили, что концепция AXL стала «важным шагом к интеллектуальным транспортным системам будущего, где самоуправляемые транспортные средства будут привычной частью среды».