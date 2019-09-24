Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прокуратура в ФРГ оштрафовала Daimler на 870 млн евро в связи с «дизельным скандалом» 

Прайм + ещё 2 5 часов назад
Daimler оштрафовали на 870 млн евро
Фото: Reuters
Прокуратура Штутгарта оштрафовала автомобильный концерн Daimler на 870 миллионов евро за нарушения, связанные с "дизельным скандалом", сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.
В июне этого года таблоид Bild сообщил, что федеральное автомобильное ведомство Германии (BKA) обязало автоконцерн Daimler отозвать 60 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GLK 220 CDI "из-за недопустимого отключающего оборудования", которое позволяет манипулировать показателями системы выбросов. Концерн отрицал обвинения.
"Прокуратура Штутгарта установила нарушения обязанностей по надзору отделом по сертификации транспортных средств по халатности в период с 2008 года. Это привело к тому, что дизельные транспортные средства получили официальную лицензию, несмотря на то, что их выбросы оксида азота в некоторых случаях не соответствовали нормам", — говорится в сообщении прокуратуры
Отмечается, что Daimler не стал обжаловать решение. Компания должна выплатить штраф в течение шести недель.
Летом 2018 года стало известно, что прокуратура Германии ведет расследование в отношении трех сотрудников производителя запчастей Robert Bosch GmbH относительно их участия в "дизельном скандале" Volkswagen. Прокуроры также отметили, что они проводят расследование в отношении неизвестных сотрудников Bosch по делу о возможных манипуляциях с показателями выбросов у автомобилей концерна Daimler.
Volkswagen оказался в центре "дизельного скандала", когда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.
Кусок железа – за безумные деньги: обман в автосалонах
Прайм: последние новости
Система слежения за поведением водителей появится в РФ к 2022 году Система слежения за поведением водителей появится в РФ к 2022 году Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 г Дилеры советуют не откладывать покупку автомобиля до 2020 г Узбекский Ravon возобновил продажи автомобилей в России Узбекский Ravon возобновил продажи автомобилей в России
Комментарии
Автоновости , Audi , Volkswagen , Daimler , Mercedes-Benz , Генпрокуратура РФ , Bild
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России сократились продажи Jeep
В России сократились продажи Jeep
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Порошенко поймали на нарушении ПДД3
В России обвинили в авариях слишком хорошие дороги
В России обвинили в авариях слишком хорошие дороги2
В Госдуме нашли новый способ лишать водительских прав
В Госдуме нашли новый способ лишать водительских прав8
Грузовик сдвинул пешеходный мост
Грузовик сдвинул пешеходный мост7
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Движение затруднено на юге Москвы
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
Порошенко поймали на нарушении ПДД
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости Другое
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение