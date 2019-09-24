В России сократились продажи Jeep

Продажи автомобилей марки Jeep в России сократились в августе на 24%

Продажи автомобилей марки Jeep в России сократились в августе на 24%.

Марка Jeep продала на авторынке РФ в августе этого года 124 автомобиля, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». Это на 24,4% меньше, чем было продано в августе прошлого года — 164 авто. При этом за первые 8 месяцев текущего года объем продаж американского бренда на российском рынке увеличился на 35% в годовом сравнении, то есть с 913 до 1230 ед.

С января по август включительно объем продаж автомобилей Jeep Grand Cherokee составил 584 ед., то есть сократился на 4,6% в годовом сравнении с отметки в 612 ед. Продажи Jeep Wrangler возросли за этот 8-месячный период на 661,5%, то есть с 39 до 297 ед. авто, а объем реализации модели Jeep Compass увеличился на 378% до 172 ед. (годом ранее — 36 проданных машин). Так же за январь-август было продано 116 ед. Jeep Renegade (-48%) и 61 Jeep Cherokee (в прошлом году — 1 автомобиль).