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Продажи автомобилей марки Jeep в России сократились в августе на 24% 

«Автостат Инфо» + ещё 7 24 сентября 2019
В России сократились продажи Jeep
Фото: "Автостат Инфо"
Продажи автомобилей марки Jeep в России сократились в августе на 24%.
Марка Jeep продала на авторынке РФ в августе этого года 124 автомобиля, о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо». Это на 24,4% меньше, чем было продано в августе прошлого года — 164 авто. При этом за первые 8 месяцев текущего года объем продаж американского бренда на российском рынке увеличился на 35% в годовом сравнении, то есть с 913 до 1230 ед.
По результатам августовских продаж на авторынке РФ первое место в линейке Jeep занимает модель Jeep Grand Cherokee — 69 проданных машин, на 11,5% меньше, чем годом ранее — 78 авто. Второй результат в августе продемонстрировал Jeep Wrangler — 28 проданных автомобилей, что на 75% больше, чем годом ранее — 16 ед. Продажи модели Jeep Compass в августе сократились на 60,6% с 33 до 13 ед. Помимо этого в прошлом месяце было продано семь внедорожников Jeep Cherokee, а также семь машин модели Jeep Renegade.
С января по август включительно объем продаж автомобилей Jeep Grand Cherokee составил 584 ед., то есть сократился на 4,6% в годовом сравнении с отметки в 612 ед. Продажи Jeep Wrangler возросли за этот 8-месячный период на 661,5%, то есть с 39 до 297 ед. авто, а объем реализации модели Jeep Compass увеличился на 378% до 172 ед. (годом ранее — 36 проданных машин). Так же за январь-август было продано 116 ед. Jeep Renegade (-48%) и 61 Jeep Cherokee (в прошлом году — 1 автомобиль).
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Автоновости , Jeep Cherokee , Jeep , Jeep Wrangler , Jeep Compass , Jeep Renegade , Jeep Grand Cherokee
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