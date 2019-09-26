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Когда отменят нештрафуемый лимит + 20 км/ч 

Рамблер + ещё 17 2 часа назад
Когда отменят нештрафуемый лимит + 20 км/ч
Фото: ТАСС
Нештрфауемый лимит, допускающий превышение скорости российскими автолюбителями в пределах 20 км/ч, будет отменён, поскольку инициативу поддержали в МВД, сообщает Autonews. Однако произойдёт это не раньше, чем будет выпущена новая редакция КоАП.
О том, что автоинспекторы выступили за понижение лимита до 10 км/ч, заявил замначальника ГИБДД России Владимир Кузин. По его словам, повышенный порог превышения скорости был введён в 2013 году из-за несовершенства камер фиксации нарушений ПДД. Сегодня устройства работают с «очень маленькой погрешностью», поэтому лимит в 20 км/ч должен быть отменён.
«Пока мы только поддерживаем эту идею. Возможно, она будет реализована в новом КоАП, который на сегодняшний день планируется правительством России и планируется к внесению в Госдуму в начале следующего года», — отметил Кузин, подчеркнув, что в России большинство ДТП происходит из-за превышения скоростного режима.
По словам зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лыкасова, в ближайший год-два льгота для российских автомобилистов не исчезнет, поскольку «черновой вариант нового КоАП» будет готов только в конце следующего года. При этом властям ещё придётся провести масштабную ревизию улично-дорожной сети.
«Надо убрать необоснованно ограничивающие скорость знаки, разные кормушки-ловушки. Потому что есть места, где человек может ехать 90–110 км/час, а потом откуда-то появляется знак «40». Водители оттормаживаются, создают аварийную обстановку, а штрафы все равно получают», — подчеркнул депутат.
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Комментарии3
Автоновости , Лишение прав , Владимир Кузин , Госдума , Правительство РФ , ГИБДД , МВД
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