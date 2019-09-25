Когда снизят ненаказумый порог превышения скорости?

Стало известно, когда водителей начнут штрафовать за превышение на 10 км/ч

Ненаказумый порог превышения скорости может быть снижен с 20 км/ч до 10 км/ч в новой редакции КоАП, который будет внесен в Госдуму в начале 2020 года. Об этом сообщил замначальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире "Авторадио". "МВД поддерживает идею снижения порога с 20 до 10 км/ч. Норма может быть реализована в новом кодексе, который готовится правительством к внесению в Госдуму в начале следующего года", — сказал Кузин. Напомним, сейчас предусмотрены следующие наказания за превышение скорости: от 20 до 40 км/ч — штраф 500 руб., от 40 км/ч — 1,5 тыс. руб., от 60 км/ч — до 2,5 тыс. руб. и свыше 80 км/ч — 5 тыс. руб. либо лишение прав на срок до шести месяцев. Ранее Госавтоинспекция предлагала также увеличить размер штрафа за превышение на 20-40 км/ч до 3 тыс. руб. Предложение по снижению нештрафуемого порога было внесено в правительство еще в марте. Тогда ГИБДД, Минтранс правительство Москвы поддержали ее, а в "Единой России" высказались против. По некоторой информации, власти попросили доработать "сырое" предложение.

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