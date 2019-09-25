Такси хотят оборудовать алкозамками

Автомобили каршеринга и такси могут оборудовать алкозамками

Мосгордуме обсудят необходимость оборудования машин такси и каршеринга алкозамками.

Как пишет ТАСС, об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников . Кроме того, по его словам, также на повестке будет стоять вопрос о предоставлении сотрудникам ГИБДД доступа к базе пользователей сервиса аренды автомобилей.

Напомним, алкозамок — это устройство, которое встроено в систему зажигания. Водителю предлагается подуть в специальный мундштук, и, если датчик выявит превышение алкоголя 0,2 промилле, запуск авто будет автоматически заблокирован.

Спикер Мосгордумы объяснил актуальность этого вопроса участившимися обращениями москвичей, которые сообщают о некачественном предоставлении услуги по перевозке пассажиров, связанном с неадекватным поведением водителей.