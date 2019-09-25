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Списывают со счета: россияне жалуются на ДТП-фантомы 

Рамблер 3 часа назад
Списывают со счета: россияне жалуются на ДТП-фантомы
Фото: ТАСС
Россияне начали массово попадать в фантомные ДТП — их оформляют мошенники, добиваясь списания со счетов жертв до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Autonews.
Один из потерпевших, москвич Дмитрий Мещеряков, рассказал изданию, что недавно волгоградские приставы сделали попытку списать с его карты эту сумму — максимальную по Европротоколу в этом регионе.
Деньги списаны не были, потому что их не было на карте. На сайте ФССП Мещеряков обнаружил, что долг числится за его полным тезкой из Волгограда, и отправился туда. Местные приставы сообщили ему, что претензия возникла со стороны одной из крупных страховых компаний, признались в отсутствии у них материалов по делу, но пообещали разобраться.
В страховой мужчине рассказали, что в 2016 году он якобы попал в ДТП в Волгограде, признал вину, оформил Европротокол, не отнес его в офис в положенный срок, фирма расплатилась по нему и обратилась в суд.
В суде Мещеряков узнал, что в Европротоколе были использованы его настоящие паспортные данные и номер водительских прав, а всего в деле фигурировали два страховщика и ООО «АРР-Групп».
Они судились друг с другом, хотя Европротокол не мог быть составлен изначально (виновник ДТП не был вписан в заключенный на авто страховой договор), а суды не проверяли личные данные водителя — с истинными совпадали лишь паспортные и номер прав.
Дмитрий Мещеряков сообщил о намерении оспорить судебное решение, а Autonews — об уже десятках жертв этой мошеннической схемы в одном лишь Волгограде.
Страшный перекресток: москвичи рискуют жизнью
Комментарии1
Автоновости , Дмитрий Мещеряков
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