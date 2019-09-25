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Петербурженка переспала с мужчиной и угнала его Mercedes 

Рамблер 3 часа назад
Петербурженка переспала с мужчиной, угнала и разбила его Mercedes
Фото: РИА Новости
В полицию Санкт-Петербурга обратился 32-летний житель города, который после случайного секса лишился Mercedes-Benz Е-класса. Как сообщает «Фонтанка», женщина не только угнала у него автомобиль, но и разбила машину.
По данным издания, петербуржец познакомился с женщиной в Калининском районе города и пригласил ее к себе домой. На следующее утро он не обнаружил дома ни женщины, ни ключей и документов на Mercedes.
«Фонтанка» отмечает, что угнанный автомобиль — «старенький» и принадлежит строительной компании.
Вскоре машину нашли, она находилась всего в нескольких кварталах от дома петербуржца — у первого дома на проспекте Маршала Блюхера. Автомобиль врезался в маршрутку, а его водитель сбежал с места происшествия.
В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» 24 октября опубликовали фото с места аварии с участием Mercedes, произошедшей на Маршала Блюхера.
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Очевидица аварии Ольга Кучина рассказала в комментариях к посту, что за рулём находилась женщина, которая «перестроилась в автобус».
«Девушка без в/у [водительского удостоверения — прим.ред.] была…и мне кажется она ушла…совсем… (Может конечно она вернулась, но я уехала и этого не знаю). <…> Она под предлогов * в туалет * — сбежала», — написала Кучина (орфография и пунктуация автора сохранены).
Она отметила, что, со слов женщины-водителя, Mercedes принадлежит другу ее мужа, ее якобы попросили перегнать машину.
Страшный перекресток: москвичи рискуют жизнью
Комментарии
Автоновости , Mercedes-Benz E-Класс , Mercedes-Benz , Фонтанка.Ру
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