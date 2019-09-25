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В России нашли «царь-асфальт» 

Рамблер 3 часа назад
В России нашли «царь-асфальт»
Фото: ТАСС
В одном из регионов жители страны обнаружили участок федеральной трассы, где толщина дорожного покрытия составляет больше полуметра. Видео, на котором запечатлены инновации дорожных рабочих, разошлось по соцсетям. Пользователи полагают, что запись была сделана на Ямале.
По данным Ura.ru, ролик был распространён утром 25 сентября. На видео запечатлены двое мужчин, которые, не стесняясь в выражениях, изумляются результату работы местных чиновников.
«Москве, конечно, далеко до этого. Тут будет федеральная трасса. Такие деньги уходят. Вокруг ни одного населенного пункта на сотни километров», — констатирует герой ролика.
При этом мужчины пытаются измерить толщину покрытия при помощи пластиковой бутылки и дорожных ограждений. В результате приходят к выводу, что высота асфальтовой поверхности не менее 60 см.
кадр из видео/ Ura.ru
Пользователи соцсетей бурно отреагировали на видео, в том числе появившееся в Тwitter.
«В России уже есть царь-колокол и царь-пушка. На Ямале случился новый прорыв — здесь появился царь-асфальт. Как тебе такое, Илон Маск?» — написал пользователь под ником Vitauskas.
«Яркий пример главной российской хохмы, про дороги и дураков», — отметил gomer_60.
В департаменте транспорта ЯНАО журналистам Ura.ru не подтвердили, что видео было снято именно на Ямале, поскольку по записи определить местонахождение авторов ролика невозможно.
«Этот же видеоролик, появился в социальных сетях Читы. Авторы ролика не называют конкретного места или населенных пунктов, у которых пролегает данная дорога», — подчеркнули в ведомстве.
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Комментарии
Автоновости , Илон Маск
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