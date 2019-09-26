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Правительство лишит «дорожных» денег регионы, которые не меняют вовремя асфальт 

Ura.Ru + ещё 3 51 минуту назад
Регионы лишат «дорожных» денег из-за асфальта
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Региональные власти, срывающие планы по ремонту, останутся без финансовой поддержки Москвы. Вице-премьер Максим Акимов заявил, что дополнительное 12,6 млрд рублей, которые планировали дать регионам на аварийные мосты, станут недоступны тем, кто не выполнит план.
Вопрос о ремонте дорог в регионах был поднят на правительственном совещании по исполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), пишет «Коммерсант». По планам правительства, исходя из текущего финансирования (4,4 трлн рублей на ремонт автотрасс до 2024 года), через пять лет 50% региональных автодорог страны должны быть отремонтированы. Однако, как заявил представитель Минтранса, только в четырех субъектах работы полностью завершены, в 16 завершены на 90%. Он отметил, что, Челябинск, Камчатка, Хабаровский, Астраханский края и Калининградская область не дошли и до 50% выполнения плана, в Чечне, Туве и Крыму и ряде других регионов не смогли отремонтировать и треть трасс. «Если в ряде регионов можно объяснить снижение темпов паводком, то по другим есть большие вопросы», — заявил Акимов. Он подчеркнул, что оправдания глав регионов, которые ссылаются на «политические и сезонно-климатические обстоятельства» являются «несостоятельными».
Глава общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин, отметил, что отказывая в финансировании регионам, руководство станы наказывает «не местных начальников, а население, которое ждет отремонтированных дорог, но этого не получает».
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Автоновости , Михаил Блинкин , Максим Акимов , Минтранс РФ
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