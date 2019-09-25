Священнику на угнанном авто выписали штрафов на 60 тысяч

Московская художница Мария Х. рассказала «Ридусу», что угнанный у нее автомобиль попал к священнику Московской областной епархии, после чего на машину пришло штрафов на 60 тысяч рублей.

Chevrolet Captiva у художницы угнали в апреле 2018 года. По ее словам, в начале 2018-го она оставила машину в автосервисе, расположенном на Нагатинском проезде, о котором узнала от своих знакомых.

В это же время Мария серьезно заболела, у нее случилось несколько госпитализаций, и она договорилась о хранении машины в автосервисе. Сотрудники сервиса попросили ее оставить техпаспорт на машину и ключ: якобы к ним могут «приехать с проверкой и обвинить в воровстве».

«Не смейтесь — я оставила… Когда мне стало полегче, я решила заняться этим вопросом. <…> Я стала звонить, но никто трубку не берет — я забеспокоилась, подъехала к этому сервису. Увидела, что моей машины нет. И выяснилось, что ее тупо угнали», — заявила она.

В июне 2019-го Мария решила зарегистрироваться на сайте госуслуг и увидела, что ей пришло много штрафов. Владелица авто обратилась в полицию. Машину нашли и в июле забрали ее прямо со двора священника, авто имело повреждения.

«Батюшка гонял на этой машине — на юга, в Крым, в Сочи. Наделал штрафов невозможное количество — нарушений было минимум 46», — рассказала художница.

У москвички есть документы, свидетельствующие, что она не пользовалась машиной, но опротестовать штрафы пока не получилась.

Мария выяснила, что угонщики продали машину священнослужителю, который ездил на ней без документов. Она считает, что к преступлению причастен мастер, который уволился из сервиса. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Владелица авто пожаловалась, что статью по этому делу переквалифицировали с «Кражи» на «Присвоение и растрату». По ее мнению, дело пытаются «замять».