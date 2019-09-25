Токийские премьеры Subaru

Особый Subaru WRX STI отправит в отставку культовый мотор

Японский автопроизводитель Subaru попрощается с легендарным двигателем EJ20, который выпускался на протяжении 30 лет. В честь этого японцы привезут на автосалон в Токио лимитированную версию модель WRX STI с приставкой EJ20 Final Edition.

Всего будет выпущено 555 экземпляров WRX в традиционной для модели синей окраске кузова и с золотыми дисками BBS. Размер тиража выбран не случайно — в 90-е раллийные Subaru «закатывали» в ливрею с этим числом, поскольку главным спонсором команды был производитель сигарет State Express 555.

Двигатель EJ20 выпускали на протяжении 30 лет — с 1989 года. За это время были созданы и обычные атмосферные версии на 125 лошадиных сил, и 300-сильные турбомоторы. Этот «оппозитник» устанавливали на многие модели производителя, на его же основе создавали силовые установки для автомобилей, которые участвовали в Чемпионате по ралли WRC и в гонке «24 часа Нюрбургринга».

Subaru

Кроме того, на автосалоне в Токио покажут прототип нового поколения универсала Levorg. На опубликованном производителем тизере можно рассмотреть спойлер на крыше довольно внушительных размеров и горизонтальные светодиодные задние фонари с новым рисунком. Также универсал получит новые дверные ручки и решетку радиатора.

Впервые универсал показали публике в 2013 году также на Токийском автосалоне. С 2014 года он поступил в продажу и за последние пять лет никаких радикальных доработок не получил.