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СМИ: Доля фальсифицированного горючего на АЗС составила почти 9% 

RT на русском + ещё 18 1 час назад
Названа доля фальсификата на АЗС
Фото: РИА Новости
На отечественных автозаправочных станциях продаётся шесть миллионов тонн суррогата в год, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.
Весь объём рынка бензина и дизеля оценивается в 65 млн т. Проведённые ведомством с начала года проверки показали, что 8,8% АЗС торгуют топливом, не соответствующим утверждённым стандартам качества.
У сетевых доля нарушений составила 5%, у независимых — 13%.
В 2018 году доля заправок, продающих некачественное горючее, была примерно такой же — из 1010 проверенных АЗС нарушения обнаружены на 90 (9%).
Самое распространённое нарушение — превышение в топливе массовой доли серы.
В Росстандарте также заявили о заметном улучшении качества топлива на АЗС по сравнению с 2015 годом, когда нарушения были выявлены на каждой пятой заправке (20%).
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о недоливе топлива на каждой пятой АЗС в России.
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Комментарии
Автоновости , Александр Васильев , Госдума , газета "Известия"
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