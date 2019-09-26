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Мировой авторынок снизился на 4% 

Car.ru 3 часа назад
Мировой авторынок снизился на 4%
Фото: ТАСС
За прошедшую часть года во всем мире продано 59,5 миллиона легковых автомобилей, что на 5,9% меньше, чем в 2018 году.
Лидирует как обычно КНР, в котором реализовано почти 2 миллиона автомобилей, хотя в прошлом году там было продано на 8,5% больше. Из-за экономических разногласий с США в Китае падают продажи уже 14 месяцев к ряду.
В США авторынок, напротив, в прошлом году авторынок был меньше на 9,5%. В 2019 там продано 1 640 000 автомобилей. Америка занимает второе место в мире по продажам легковых автомобилей.
В Европе за этот год продано 1 387 400 автомобилей. Упадок составил 7,6%.
Стоит упомянуть, что возобновленные государственные программы не помогли стимуляции спроса на автомобили среди россиян, поскольку их реальные доходы продолжают падать. Так же помехой для роста является неустойчивой курс российской валюты и высокая процентная ставка.
В Южной Америке также зафиксировано падение на 10%, реализовано 273 тысячи авто.
На 7% вырос рынок Японии. Меньше, чем на процент вырос авторынок Канады.
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