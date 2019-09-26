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Найден новый способ борьбы со снегом на дорогах 

Рамблер 1 час назад
Найден новый способ борьбы со снегом на дорогах
Фото: РИА Новости
Российские разработчики нашли новый способ борьбы со снегом на дорогах: они предложили укладывать на проезжую часть электропроводящий цементобетон (ЭПБ), сообщает RT. Инженеры признают, что это дорого и намекают на использование альтернативных источников энергии.
По словам специалистов РосдорНИИ, ЭПБ позволит сделать дороги тёплыми. При этом укладывать его по всей ширине проезжей части предлагается только на сложных участках дороги: например, мостах, съездах или путепроводах. В остальных случаях достаточно будет уложить электропроводящий бетон вдоль краёв проезжей части, где он будет топить снег, а вода уходить сразу в ливневую канализацию.
Инженеры уверяют, что изобретение безопасно для всех участников дорожного движения: сверху ЭПБ будет покрыт защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.
При этом инженеры РосдорНИИ признают, что использование тёплых дорог занятие не дешёвое, но затраты можно значительно уменьшить, если для подачи электричества использовать альтернативные источники энергии.
«Если будет применяться обыкновенное электричество, то это, безусловно, достаточно дорого, однако его можно использовать локально, временно, когда ситуация, например, критическая. Но если будут применяться новейшие технологии, например альтернативные источники энергии, то это вполне может быть успешным», — заявила директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская.
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Автоновости , РАНХиГС
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