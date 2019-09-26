Найден новый способ борьбы со снегом на дорогах

Российские разработчики нашли новый способ борьбы со снегом на дорогах: они предложили укладывать на проезжую часть электропроводящий цементобетон (ЭПБ), сообщает RT. Инженеры признают, что это дорого и намекают на использование альтернативных источников энергии.

По словам специалистов РосдорНИИ, ЭПБ позволит сделать дороги тёплыми. При этом укладывать его по всей ширине проезжей части предлагается только на сложных участках дороги: например, мостах, съездах или путепроводах. В остальных случаях достаточно будет уложить электропроводящий бетон вдоль краёв проезжей части, где он будет топить снег, а вода уходить сразу в ливневую канализацию.

Инженеры уверяют, что изобретение безопасно для всех участников дорожного движения: сверху ЭПБ будет покрыт защитным слоем, а нижние слои дороги обеспечат заземление.

При этом инженеры РосдорНИИ признают, что использование тёплых дорог занятие не дешёвое, но затраты можно значительно уменьшить, если для подачи электричества использовать альтернативные источники энергии.