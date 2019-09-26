Камеры научились штрафовать за использование телефона

Камеры, способные фиксировать использование смартфона водителем, были созданы в Австралии, пишут «Автовести».

Данный комплекс фотовидеофиксации нарушений состоит из двух камер. Одна снимает номер машины, вторая — лобовое стекло, при участии искусственного интеллекта определяя, заняты ли руки водителя чем-то кроме руления.

Если заняты, камера делает снимок. Потом его изучает сотрудник дорожной полиции . В случае подтверждения нарушения владельцу авто выписывается штраф. Его размер за использование смартфона за рулем в Новом Южном Уэльсе составляет почти 350 австралийских долларов (около 15 тысяч рублей).

Именно в этом штате Австралии в течение шести месяцев тестировали такие комплексы фотовидеофиксации нарушений. Эксперимент был признан успешным — камеры поймали свыше 100 тысяч нарушителей. В этой связи было принято решение об увеличении числа комплексов и их развертывании по всей стране.

В декабре московский Центр организации дорожного движения анонсировал появление в городе камер, которые смогут распознавать типы, марки и модели автомобилей. Такие комплексы должны были быть оснащены нейросетью, создававшейся на платформе внедрявшейся в городе системы распознавания лиц.