В России выросли продажи автомобилей премиум-брендов

Продажи автомобилей премиум-брендов в РФ выросли на 3%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев текущего года в России было продано 98,6 тыс. новых автомобилей премиум-брендов.

Этот результат на 3% больше, чем за январь — август 2018 года. Эксперты также отмечают, что реализация премиальных машин в нашей стране растет на фоне падения всего рынка (-2%).