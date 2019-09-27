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Продажи автомобилей премиум-брендов в РФ выросли на 3% 

Автостат + ещё 1 2 часа назад
В России выросли продажи автомобилей премиум-брендов
Фото: Автостат
Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев текущего года в России было продано 98,6 тыс. новых автомобилей премиум-брендов.
Этот результат на 3% больше, чем за январь — август 2018 года. Эксперты также отмечают, что реализация премиальных машин в нашей стране растет на фоне падения всего рынка (-2%).
Положительную динамику в премиум-сегменте демонстрирует половина марок (7 из 14). Так, сильнее всего за отчетный период выросли продажи Genesis (+32% до 1 359 шт.). Более чем на 20% выросла реализация автомобилей Jeep (+27% до 1 244 шт.) и Porsche (+23% до 3 622 шт.). У лидера премиум-сегмента — немецкого BMW — зафиксирован рост продаж на 17% (до 26 690 шт.). Также более 10% к результату годичной давности прибавил Volvo (+14% до 4 921 шт.). Реализация немецких MINI (1 619 шт.) и Mercedes-Benz (25 846 шт.) увеличилась на 7% и 5% соответственно. Еще один бренд из Германии — Audi — показывает рыночную стабильность (9 931 шт. ; 0%). А в отрицательной зоне находятся следующие марки: Smart (-6% до 555 шт.), Land Rover (-11% до 5 293 шт.), Cadillac (-14% до 581 шт.), Lexus (-15% до 13 335 шт.), Infiniti (-17% до 2 459 шт.) и Jaguar (-24% до 1 174 шт.).
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Комментарии1
Автоновости , Jeep , Volvo , Jaguar , Audi , BMW , Lexus , Cadillac , Rover , Porsche , Land Rover , Mercedes-Benz
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